Zoom 급여

Zoom의 급여는 최저 데이터 사이언티스트 연간 총 보상 $30,602부터 최고 사업 개발 $487,550까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Zoom. 마지막 업데이트: 9/19/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

연구 과학자

프로덕트 매니저
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
프로덕트 디자이너
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX 디자이너

리크루터
ZP3 $206K
ZP4 $209K
마케팅
Median $225K

제품 마케팅 매니저

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $310K
영업
Median $200K
비즈니스 애널리스트
Median $137K
데이터 애널리스트
Median $210K
사이버보안 애널리스트
Median $212K
재무 애널리스트
Median $155K
프로젝트 매니저
Median $145K
인사
Median $188K
세일즈 엔지니어
Median $239K
회계사
$192K

기술회계사

행정 어시스턴트
$42.2K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$259K
사업 개발
$488K
기업 개발
$189K
고객 서비스
$73.7K
고객 서비스 오퍼레이션
$83.1K
데이터 사이언스 매니저
$114K
데이터 사이언티스트
$30.6K
그래픽 디자이너
$259K
정보기술자 (IT)
$131K
법무
$296K
마케팅 오퍼레이션
$456K
프로그램 매니저
$147K
세일즈 인에이블먼트
$143K
솔루션 아키텍트
$223K

클라우드 보안 아키텍트

테크니컬 어카운트 매니저
$180K
테크니컬 프로그램 매니저
$64K
테크니컬 라이터
$132K
신뢰 및 안전
$94.6K
UX 리서처
$211K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Zoom에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

자주 묻는 질문

The highest paying role reported at Zoom is 사업 개발 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $487,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoom is $200,000.

기타 리소스