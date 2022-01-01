회사 디렉토리
Zillow
Zillow 급여

Zillow의 급여는 최저 회계사 연간 총 보상 $69,000부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $493,852까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Zillow. 마지막 업데이트: 11/14/2025

소프트웨어 엔지니어
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 사이언티스트
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
프로덕트 매니저
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

소프트웨어 엔지니어링 매니저
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
프로덕트 디자이너
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX 디자이너

테크니컬 프로그램 매니저
P4 $268K
P5 $261K
비즈니스 애널리스트
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

비즈니스 인텔리전스 애널리스트

마케팅
P3 $122K
P4 $200K
프로그램 매니저
Median $145K
영업
P3 $133K
P4 $165K
재무 애널리스트
Median $120K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
Median $160K
정보 기술자 (IT)
Median $147K
리크루터
Median $160K
UX 리서처
Median $155K
데이터 애널리스트
Median $118K
데이터 사이언스 매니저
Median $320K
법무
Median $160K
회계사
Median $69K

기술 회계사

행정 어시스턴트
$103K
비즈니스 오퍼레이션
$113K
비즈니스 개발
$132K
고객 서비스
$83.3K
인사
$210K
마케팅 오퍼레이션
$192K
프로젝트 매니저
$140K
수익 오퍼레이션
$121K
사이버보안 애널리스트
$307K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Zillow에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Zillow에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Zillow에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

자주 묻는 질문

Zillow에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the P6 level이며 연간 총 보상은 $493,852입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Zillow에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $174,938입니다.

