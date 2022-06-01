회사 디렉토리
WSO2
WSO2 급여

WSO2의 급여는 최저 데이터 사이언티스트 연간 총 보상 $7,914부터 최고 솔루션 아키텍트 $203,975까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: WSO2. 마지막 업데이트: 9/2/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Median $20K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 사이언티스트
$7.9K
솔루션 아키텍트
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

자주 묻는 질문

The highest paying role reported at WSO2 is 솔루션 아키텍트 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WSO2 is $20,028.

