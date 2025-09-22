WEX 소프트웨어 엔지니어 급여

WEX의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Brazil은 Software Engineer II year당 R$118K부터 Software Engineer III year당 R$168K까지입니다. year별 중간 보상 in Brazil 패키지는 총 R$153K입니다. WEX의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/22/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
포함된 직책새 직책 제출