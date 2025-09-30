회사 디렉토리
Waze
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

  • Warsaw Metropolitan Area

Waze 소프트웨어 엔지니어 급여 Warsaw Metropolitan Area 지역

Waze의 소프트웨어 엔지니어 중간 보상 in Warsaw Metropolitan Area 패키지는 year당 총 PLN 55.2K입니다. Waze의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 연봉
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
연간 총액
PLN 55.2K
레벨
hidden
기본급
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
보너스
PLN 0
재직 기간
5-10 년
경력
5-10 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Waze?

PLN 160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기
인턴십 급여

기여하기

검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 소프트웨어 엔지니어 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

Waze in Warsaw Metropolitan Area의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 PLN 96,234입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Waze의 소프트웨어 엔지니어 직무 in Warsaw Metropolitan Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 PLN 55,200입니다.

추천 채용공고

    Waze의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Facebook
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Spotify
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스