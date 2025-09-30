Waymo 테크니컬 프로그램 매니저 급여 San Francisco Bay Area 지역

Waymo의 테크니컬 프로그램 매니저 보상 in San Francisco Bay Area은 L4 year당 $254K부터 L6 year당 $443K까지입니다. year별 중간 보상 in San Francisco Bay Area 패키지는 총 $495K입니다. Waymo의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Waymo에서 WMUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
WMUs are Waymo's version of RSUs