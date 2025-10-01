VMware 소프트웨어 엔지니어 급여 Pune Metropolitan Region 지역

VMware의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Pune Metropolitan Region은 P1 year당 ₹2.25M부터 Staff Engineer 1 year당 ₹8.4M까지입니다. year별 중간 보상 in Pune Metropolitan Region 패키지는 총 ₹4.82M입니다. VMware의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
VMware에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (12.50% 반년별)
