VMware 프로덕트 매니저 급여 New York City Area 지역

VMware의 프로덕트 매니저 보상 in New York City Area은 P3 year당 $200K부터 P6 year당 $488K까지입니다. year별 중간 보상 in New York City Area 패키지는 총 $311K입니다. VMware의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
VMware에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (12.50% 반년별)