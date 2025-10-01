VMware 프로덕트 매니저 급여 India 지역

VMware의 프로덕트 매니저 보상 in India은 P3 year당 ₹4.29M부터 P6 year당 ₹13.27M까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹5.75M입니다. VMware의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
P3
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
VMware에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (12.50% 반년별)