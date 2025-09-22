Verkada 영업 급여

Verkada의 영업 보상 in United States은 L2 기준 year당 $154K입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $120K입니다. Verkada의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/22/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
10%
년 1
20%
년 2
30%
년 3
40%
년 4
Verkada에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
10% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (10.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (1.67% 월별)
30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.50% 월별)
40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (3.33% 월별)
15%
년 1
25%
년 2
30%
년 3
30%
년 4
Verkada에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (15.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.50% 월별)
30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.50% 월별)