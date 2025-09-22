Verkada 기계 엔지니어 급여

Verkada의 기계 엔지니어 평균 총 보상 in United States은 year당 $123K부터 $176K까지입니다. Verkada의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/22/2025
평균 총 보상
친구와 커뮤니티에 60초 안에 익명으로 연봉 정보를 추가하도록 초대하세요. 더 많은 데이터가 있을수록 여러분과 우리 커뮤니티의 구직자들에게 더 나은 인사이트를 제공할 수 있습니다!
10%
년 1
20%
년 2
30%
년 3
40%
년 4
Verkada에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
10% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (10.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (1.67% 월별)
30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.50% 월별)
40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (3.33% 월별)
15%
년 1
25%
년 2
30%
년 3
30%
년 4
Verkada에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (15.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.50% 월별)
30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.50% 월별)