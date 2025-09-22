회사 디렉토리
Verkada
Verkada 정보기술자 (IT) 급여

Verkada의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/22/2025

평균 총 보상

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
일반적인 범위
가능한 범위
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
일반적인 범위
가능한 범위

£121K

베스팅 일정

10%

1

20%

2

30%

3

40%

4

주식 유형
Options

Verkada에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 10% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (10.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (1.67% 월별)

  • 30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.50% 월별)

  • 40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (3.33% 월별)

15%

1

25%

2

30%

3

30%

4

주식 유형
Options

Verkada에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (15.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.50% 월별)

  • 30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.50% 월별)



자주 묻는 질문

The highest paying salary package reported for a 정보기술자 (IT) at Verkada sits at a yearly total compensation of £56,336. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the 정보기술자 (IT) role is £39,626.

