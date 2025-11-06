회사 디렉토리
Verizon 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여 Greater Hyderabad Area 지역

Verizon의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
베스팅 일정

33%

1

33%

2

34%

3

주식 유형
RSU

Verizon에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.00% 연별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.00% 연별)

  • 34% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (34.00% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Verizon에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



자주 묻는 질문

Verizon in Greater Hyderabad Area의 소프트웨어 엔지니어링 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹6,132,651입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Verizon의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 직무 in Greater Hyderabad Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹4,404,723입니다.

