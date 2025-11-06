Verizon 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Hyderabad Area 지역

Verizon의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Hyderabad Area은 MTS 1 year당 ₹1.02M부터 PMTS year당 ₹4.89M까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Hyderabad Area 패키지는 총 ₹1.46M입니다. Verizon의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
33%
년 1
33%
년 2
34%
년 3
Verizon에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.00% 연별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.00% 연별)
34% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (34.00% 연별)
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Verizon에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)