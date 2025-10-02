ValueLabs 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Hyderabad Area 지역

ValueLabs의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Hyderabad Area은 year당 ₹870K부터 ₹3.79M까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Hyderabad Area 패키지는 총 ₹1.53M입니다. ValueLabs의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
포함된 직책새 직책 제출