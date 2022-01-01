회사 디렉토리
Unilever 복리후생

총 예상 가치: $7,200

보험, 건강 및 웰빙
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Paternity Leave

  • Vision Insurance

  • Disability Insurance

  • Maternity Leave

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Life Insurance

  • Employee Assistance Program

    • 주거
  • Remote Work

    • 재정 및 퇴직
  • 401k $6,000

    100% match on the first 5% of base salary

    • 혜택 및 할인
  • Employee Discount

    10% off

