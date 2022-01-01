회사 디렉토리
Thales
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Thales 복리후생

비교

총 예상 가치: $288

보험, 건강 및 웰빙
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Dental Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Gender Neutral Bathrooms

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Paternity Leave

  • Sabbatical

  • Vision Insurance

  • Custom Work Station

  • Health Savings Account (HSA)

  • Maternity Leave

  • Pet Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    20 days

    • 주거
  • Immigration Assistance

  • Phone Bill Reimbursement $192

    $16 per month

    • 재정 및 퇴직
  • 401k

  • Roth 401k

    • 혜택 및 할인
  • Tuition Reimbursement

    Up to 7000/yr

    • 추천 채용공고

      Thales의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

    관련 회사

    • Atos
    • QuEST Global
    • Murex
    • ConvergeOne
    • Modus Create
    • 모든 회사 보기 ➜

    기타 리소스