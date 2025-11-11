Tesla 백엔드 소프트웨어 엔지니어 급여 San Francisco Bay Area 지역

Tesla의 백엔드 소프트웨어 엔지니어 보상 in San Francisco Bay Area은 P1 year당 $137K부터 P4 year당 $308K까지입니다. year별 중간 보상 in San Francisco Bay Area 패키지는 총 $210K입니다. Tesla의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/11/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
P1
$137K
$120K
$17.4K
$0
P2
$175K
$145K
$29.1K
$833
P3
$203K
$154K
$47.1K
$2K
P4
$308K
$190K
$118K
$0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Tesla에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Tesla에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.