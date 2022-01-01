회사 디렉토리
Teladoc Health 급여

Teladoc Health의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $49,670부터 최고 솔루션 아키텍트 $305,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Teladoc Health. 마지막 업데이트: 9/1/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 사이언티스트
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

보건정보학

프로덕트 매니저
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $270K
프로덕트 디자이너
Median $163K

UX 디자이너

솔루션 아키텍트
Median $305K
마케팅
Median $98.8K
고객 서비스
$49.7K
고객 성공
$109K
리크루터
$199K
영업
$294K
테크니컬 프로그램 매니저
$204K
UX 리서처
$206K
베스팅 일정

33%

1

33%

2

33%

3

주식 유형
RSU

Teladoc Health에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.00% 연별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.00% 연별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.00% 연별)

자주 묻는 질문

Teladoc Health에서 보고된 최고 급여 직무는 솔루션 아키텍트이며 연간 총 보상은 $305,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Teladoc Health에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $178,333입니다.

