회사 디렉토리
Tekion
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 프로덕트 매니저

  • 모든 프로덕트 매니저 급여

  • Greater Bengaluru

Tekion 프로덕트 매니저 급여 Greater Bengaluru 지역

Tekion의 프로덕트 매니저 보상 in Greater Bengaluru은 L1 year당 ₹2.96M부터 L4 year당 ₹6.34M까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Bengaluru 패키지는 총 ₹3.44M입니다. Tekion의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
Associate Product Manager
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
Product Manager
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
Senior Product Manager
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
Staff Product Manager
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
보기 1 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기
인턴십 급여

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

Tekion에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 프로덕트 매니저 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

Tekion in Greater Bengaluru의 프로덕트 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹6,341,754입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Tekion의 프로덕트 매니저 직무 in Greater Bengaluru에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹3,063,959입니다.

추천 채용공고

    Tekion의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스