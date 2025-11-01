Tata Consultancy Services 테크니컬 프로그램 매니저 급여

Tata Consultancy Services in India의 테크니컬 프로그램 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹3,490,102입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.