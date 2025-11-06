회사 디렉토리
Tata Consultancy Services
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Toronto Area 지역

Tata Consultancy Services의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Toronto Area은 C1 year당 CA$84.2K부터 C5 year당 CA$112K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Toronto Area 패키지는 총 CA$96.6K입니다. Tata Consultancy Services의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
C1Y
Assistant Engineer Trainee(신입 레벨)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
IT Analyst
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
보기 4 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기
인턴십 급여

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Tata Consultancy Services에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 소프트웨어 엔지니어 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

포함된 직책

새 직책 제출

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

시스템 엔지니어

웹 개발자

자주 묻는 질문

Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CA$112,531입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Tata Consultancy Services의 소프트웨어 엔지니어 직무 in Greater Toronto Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CA$95,058입니다.

추천 채용공고

    Tata Consultancy Services의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스