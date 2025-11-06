Tata Consultancy Services 비즈니스 애널리스트 급여 Greater Toronto Area 지역

Tata Consultancy Services의 비즈니스 애널리스트 보상 in Greater Toronto Area은 C2 year당 CA$92K부터 C3B year당 CA$114K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Toronto Area 패키지는 총 CA$96.4K입니다. Tata Consultancy Services의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$92K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Tata Consultancy Services에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)