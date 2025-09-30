회사 디렉토리
Syfe
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 프로덕트 디자이너

  • 모든 프로덕트 디자이너 급여

Syfe 프로덕트 디자이너 급여

Syfe의 프로덕트 디자이너 평균 총 보상 in Singapore은 year당 SGD 88.5K부터 SGD 121K까지입니다. Syfe의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 총 보상

SGD 95.9K - SGD 114K
Singapore
일반적인 범위
가능한 범위
SGD 88.5KSGD 95.9KSGD 114KSGD 121K
일반적인 범위
가능한 범위

3 개만 더 프로덕트 디자이너 제출하면 Syfe 데이터를 공개할 수 있어요!

친구와 커뮤니티에 60초 안에 익명으로 연봉 정보를 추가하도록 초대하세요. 더 많은 데이터가 있을수록 여러분과 우리 커뮤니티의 구직자들에게 더 나은 인사이트를 제공할 수 있습니다!

💰 전체 보기 연봉

💪 기여하기 내 연봉

SGD 210K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.


기여하기
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Syfe?

검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 프로덕트 디자이너 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

Syfe in Singapore의 프로덕트 디자이너에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 SGD 121,199입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Syfe의 프로덕트 디자이너 직무 in Singapore에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 SGD 88,528입니다.

추천 채용공고

    Syfe의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Coinbase
  • Databricks
  • Square
  • Facebook
  • Roblox
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스