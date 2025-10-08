Swisscom 데브옵스 엔지니어 급여 Netherlands 지역

Swisscom의 데브옵스 엔지니어 보상 in Netherlands은 Software Engineer year당 €56.5K부터 Senior Software Engineer year당 €79.8K까지입니다. year별 중간 보상 in Netherlands 패키지는 총 €63.8K입니다. Swisscom의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/8/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
