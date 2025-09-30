회사 디렉토리
Swiss Re
  • Cybersecurity Analyst

  • 모든 Cybersecurity Analyst 급여

Swiss Re Cybersecurity Analyst 급여

Swiss Re의 Cybersecurity Analyst 중간 보상 패키지는 year당 총 CHF 147K입니다. Swiss Re의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 연봉
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
연간 총액
CHF 147K
레벨
L3
기본급
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
보너스
CHF 14.3K
재직 기간
4 년
경력
8 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Swiss Re?

CHF 134K

정당한 대우를 받으세요

최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
자주 묻는 질문

Swiss Re의 jobFamilies.Cybersecurity Analyst에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CHF 176,288입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Swiss Re의 jobFamilies.Cybersecurity Analyst 직무에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CHF 149,108입니다.

