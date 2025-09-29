Swiggy 프로덕트 디자이너 급여

Swiggy의 프로덕트 디자이너 보상 in India은 L7 year당 ₹59.3K부터 L8 year당 ₹53.2K까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹45.4K입니다. Swiggy의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/29/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹59.3K
₹52.8K
₹6.5K
₹0
L8
₹53.2K
₹53.2K
₹0
₹0
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Swiggy에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
