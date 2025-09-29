SWIFT Information Technologist (IT) 급여

Ano ang pinakamataas na jobFamilies.Information Technologist (IT) sweldo sa SWIFT?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa jobFamilies.Information Technologist (IT) sa SWIFT ay may taunang kabuuang bayad na €67,046. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga SWIFT jobFamilies.Information Technologist (IT) empleyado?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SWIFT para sa jobFamilies.Information Technologist (IT) role ay €46,990.