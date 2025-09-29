Swift Navigation 소프트웨어 엔지니어 급여

Qual è lo stipendio più alto per 소프트웨어 엔지니어 in Swift Navigation in United States?
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un 소프트웨어 엔지니어 in Swift Navigation in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $174,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
Quanto vengono pagati i dipendenti 소프트웨어 엔지니어 di Swift Navigation in United States?
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swift Navigation per il ruolo 소프트웨어 엔지니어 in United States è $135,000.