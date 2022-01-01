회사 디렉토리
STORD 급여

STORD의 급여는 최저 테크니컬 프로그램 매니저 연간 총 보상 $134,325부터 최고 참모총장 $271,350까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: STORD. 마지막 업데이트: 10/26/2025

소프트웨어 엔지니어
Median $167K

풀스택 소프트웨어 엔지니어

참모총장
$271K
데이터 사이언티스트
$164K

프로덕트 매니저
$202K
테크니컬 프로그램 매니저
$134K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

STORD에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

STORD에서 보고된 최고 급여 직무는 참모총장 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $271,350입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
STORD에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $167,000입니다.

