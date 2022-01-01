회사 디렉토리
Squarespace 급여

Squarespace의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $59,900부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $478,333까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Squarespace. 마지막 업데이트: 11/30/2025

소프트웨어 엔지니어
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

소프트웨어 엔지니어링 매니저
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
프로덕트 매니저
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

프로덕트 디자이너
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
데이터 사이언티스트
L3 $155K
L4 $200K
데이터 애널리스트
Median $135K
재무 애널리스트
Median $190K
마케팅
Median $164K
리크루터
Median $150K
UX 리서처
Median $151K
행정 어시스턴트
$79.6K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$274K
비즈니스 애널리스트
$118K
고객 서비스
Median $59.9K
데이터 사이언스 매니저
$224K
인사
$141K
정보 기술자 (IT)
$191K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $202K
베스팅 일정

15%

1

25%

2

30%

3

30%

4

주식 유형
RSU

Squarespace에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (15.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (30.00% 연별)

  • 30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (30.00% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Squarespace에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

자주 묻는 질문

Squarespace에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the L7 level이며 연간 총 보상은 $478,333입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Squarespace에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $195,822입니다.

