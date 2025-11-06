회사 디렉토리
SoftServe
  • Wroclaw Metropolitan Area

SoftServe 소프트웨어 엔지니어 급여 Wroclaw Metropolitan Area 지역

SoftServe의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Wroclaw Metropolitan Area은 L3 year당 PLN 253K부터 L4 year당 PLN 286K까지입니다. year별 중간 보상 in Wroclaw Metropolitan Area 패키지는 총 PLN 254K입니다. SoftServe의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
(신입 레벨)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 SoftServe?

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

자주 묻는 질문

SoftServe in Wroclaw Metropolitan Area의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 PLN 287,510입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
SoftServe의 소프트웨어 엔지니어 직무 in Wroclaw Metropolitan Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 PLN 254,184입니다.

기타 리소스