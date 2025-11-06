SoftServe 소프트웨어 엔지니어 급여 Colombia 지역

SoftServe의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Colombia은 L2 기준 year당 COP 167.9M입니다. year별 중간 보상 in Colombia 패키지는 총 COP 201.06M입니다. SoftServe의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
