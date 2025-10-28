Societe Generale 데이터 사이언티스트 급여

Societe Generale의 데이터 사이언티스트 보상 in France은 L1 year당 €41.3K부터 L3 year당 €31.1K까지입니다. year별 중간 보상 in France 패키지는 총 €44.5K입니다. Societe Generale의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***