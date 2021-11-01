회사 디렉토리
Societe Generale 복리후생

예상 총 가치: $11,520

보험, 건강 및 웰니스
  • Custom Work Station

  • Disability Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    27 days

  • Gym Discount

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Vision Insurance

    • 재무 및 퇴직
  • 401k $9,600

    100% match on the first 8% of base salary

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 기타
  • Referral Bonus

    • 추천 채용

