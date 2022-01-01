회사 디렉토리
Snowflake 급여

Snowflake의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $37,476부터 최고 데이터 사이언스 매니저 $979,200까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Snowflake. 마지막 업데이트: 11/17/2025

소프트웨어 엔지니어
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

영업
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

영업 개발 담당자

어카운트 익제큐티브

솔루션 아키텍트
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

데이터 아키텍트

클라우드 보안 아키텍트

프로덕트 매니저
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
M3 $616K
M4 $769K
세일즈 엔지니어
IC3 $303K
IC4 $297K
테크니컬 프로그램 매니저
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
데이터 사이언티스트
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
프로덕트 디자이너
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX 디자이너

재무 애널리스트
Median $118K
인사
Median $185K
리크루터
Median $170K

소서

회계사
Median $226K

기술 회계사

비즈니스 애널리스트
Median $155K
정보 기술자 (IT)
Median $256K
법무
Median $210K
프로젝트 매니저
Median $300K
사이버보안 애널리스트
Median $105K
프로그램 매니저
Median $240K
비즈니스 오퍼레이션
$370K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$784K
비즈니스 개발
$289K
고객 서비스
$37.5K
데이터 애널리스트
$210K
데이터 사이언스 매니저
$979K
그래픽 디자이너
$623K
마케팅
$174K
마케팅 오퍼레이션
$121K
피플 오퍼레이션
$194K
수익 오퍼레이션
$480K
테크니컬 어카운트 매니저
$134K
테크니컬 라이터
$303K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Snowflake에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

자주 묻는 질문

Snowflake에서 보고된 최고 급여 직무는 데이터 사이언스 매니저 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $979,200입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Snowflake에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $290,692입니다.

