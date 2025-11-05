회사 디렉토리
Snap
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

  • Greater London Area

Snap 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater London Area 지역

Snap의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater London Area은 L3 year당 £96.7K부터 L5 year당 £262K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater London Area 패키지는 총 £188K입니다. Snap의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L3
Software Engineer(신입 레벨)
£96.7K
£72.6K
£20.9K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.4K
£744.8
L5
£262K
£132K
£129K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
인턴십 급여

베스팅 일정

100%

1

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (8.33% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (2.77% 월별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.77% 월별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.77% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

1

33%

2

13%

3

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 54% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (4.50% 월별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.75% 월별)

  • 13% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (1.08% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff



포함된 직책

모바일 소프트웨어 엔지니어

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

가상현실 소프트웨어 엔지니어

연구 과학자

자주 묻는 질문

Snap in Greater London Area의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 £283,096입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Snap의 소프트웨어 엔지니어 직무 in Greater London Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 £189,521입니다.

