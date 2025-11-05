회사 디렉토리
Snap 영업 급여 Greater London Area 지역

Snap의 영업 중간 보상 in Greater London Area 패키지는 year당 총 £110K입니다. Snap의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025

평균 연봉
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
연간 총액
£76.7K
레벨
L4
기본급
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
보너스
£0
재직 기간
1 년
경력
8 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Snap?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
베스팅 일정

100%

1

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (8.33% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (2.77% 월별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.77% 월별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.77% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

1

33%

2

13%

3

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 54% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (4.50% 월별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.75% 월별)

  • 13% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (1.08% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff



포함된 직책

새 직책 제출

어카운트 익제큐티브

어카운트 매니저

자주 묻는 질문

Snap in Greater London Area의 영업에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 £202,156입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Snap의 영업 직무 in Greater London Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 £76,718입니다.

