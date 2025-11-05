Snap 리크루터 급여 New York City Area 지역

Snap의 리크루터 보상 in New York City Area은 L4 기준 year당 $158K입니다. year별 중간 보상 in New York City Area 패키지는 총 $140K입니다. Snap의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$158K
$158K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
100%
년 1
Snap에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:
100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (8.33% 월별)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (2.77% 월별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.77% 월별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.77% 월별)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Snap에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
년 1
33%
년 2
13%
년 3
Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
54% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (4.50% 월별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.75% 월별)
13% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (1.08% 월별)
Monthly vesting, no 1 year cliff