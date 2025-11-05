Snap 프로덕트 매니저 급여 United Kingdom 지역

회사 디렉토리
Snap의 프로덕트 매니저 보상 in United Kingdom은 L4 year당 £171K부터 L6 year당 £325K까지입니다. year별 중간 보상 in United Kingdom 패키지는 총 £189K입니다. Snap의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
추가급여 추가급여 정보 추가

인턴십 급여

베스팅 일정

100%

1

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (8.33% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (2.77% 월별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.77% 월별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.77% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

1

33%

2

13%

3

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 54% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (4.50% 월별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.75% 월별)

  • 13% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (1.08% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff



자주 묻는 질문

Snap in United Kingdom의 프로덕트 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 £389,467입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Snap의 프로덕트 매니저 직무 in United Kingdom에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 £203,428입니다.

