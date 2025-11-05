Snap 데이터 애널리스트 급여 Greater Los Angeles Area 지역

Snap의 데이터 애널리스트 평균 총 보상 in Greater Los Angeles Area은 year당 $130K부터 $190K까지입니다. Snap의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
평균 총 보상
친구와 커뮤니티에 60초 안에 익명으로 연봉 정보를 추가하도록 초대하세요. 더 많은 데이터가 있을수록 여러분과 우리 커뮤니티의 구직자들에게 더 나은 인사이트를 제공할 수 있습니다!
100%
년 1
Snap에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:
100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (8.33% 월별)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (2.77% 월별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.77% 월별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.77% 월별)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Snap에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
년 1
33%
년 2
13%
년 3
Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
54% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (4.50% 월별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.75% 월별)
13% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (1.08% 월별)
Monthly vesting, no 1 year cliff