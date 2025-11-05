SmartThings 소프트웨어 엔지니어 급여 Minneapolis-St. Paul Area 지역

SmartThings의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Minneapolis-St. Paul Area은 Software Engineer year당 $109K부터 Staff Software Engineer year당 $192K까지입니다. year별 중간 보상 in Minneapolis-St. Paul Area 패키지는 총 $151K입니다. SmartThings의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
포함된 직책새 직책 제출