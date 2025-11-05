Smartsheet 소프트웨어 엔지니어 급여 Edinburgh Metro Area 지역

Smartsheet의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Edinburgh Metro Area은 SE II year당 £70K부터 Senior SE II year당 £160K까지입니다. year별 중간 보상 in Edinburgh Metro Area 패키지는 총 £177K입니다. Smartsheet의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Smartsheet에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)
33%
년 1
33%
년 2
34%
년 3
Smartsheet에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.00% 연별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (8.25% 분기별)
34% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (8.50% 분기별)