Slalom Build 소프트웨어 엔지니어 급여 Canada 지역

Slalom Build의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Canada은 Engineer year당 CA$101K부터 Architect year당 CA$139K까지입니다. year별 중간 보상 in Canada 패키지는 총 CA$109K입니다. Slalom Build의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
