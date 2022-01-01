회사 디렉토리
Shippo
Shippo 급여

Shippo의 급여는 최저 리크루터 연간 총 보상 $94,525부터 최고 비즈니스 오퍼레이션 $326,360까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Shippo. 마지막 업데이트: 9/18/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Median $180K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $220K
비즈니스 오퍼레이션
$326K

비즈니스 오퍼레이션 매니저
$198K
법무
$171K
프로덕트 디자이너
$196K
프로덕트 매니저
$196K
리크루터
$94.5K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Shippo에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Shippo에서 보고된 최고 급여 직무는 비즈니스 오퍼레이션 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $326,360입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Shippo에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $196,015입니다.

