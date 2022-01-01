회사 디렉토리
Shield AI 급여

Shield AI의 급여는 최저 하드웨어 엔지니어 연간 총 보상 $100,000부터 최고 비즈니스 오퍼레이션 매니저 $391,950까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Shield AI. 마지막 업데이트: 10/14/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
하드웨어 엔지니어
Median $100K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $289K

항공우주 엔지니어
$166K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$392K
사업 개발
$130K
데이터 사이언티스트
$382K
기계 엔지니어
$105K
프로덕트 매니저
$182K
리크루터
$161K
테크니컬 프로그램 매니저
$182K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

Shield AI에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Shield AI에서 보고된 최고 급여 직무는 비즈니스 오퍼레이션 매니저 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $391,950입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Shield AI에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $165,408입니다.

