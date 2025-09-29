회사 디렉토리
ServiceNow
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • Cybersecurity Analyst

  • 모든 Cybersecurity Analyst 급여

ServiceNow Cybersecurity Analyst 급여

ServiceNow의 Cybersecurity Analyst 보상은 IC3 year당 $279K부터 IC4 year당 $296K까지입니다. year별 중간 보상 패키지는 총 $267K입니다. ServiceNow의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/29/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$279K
$168K
$60.7K
$50.1K
IC4
$296K
$172K
$103K
$20.4K
보기 4 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

ServiceNow에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

ServiceNow에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

ServiceNow에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 Cybersecurity Analyst 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Cybersecurity Analyst في ServiceNow تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $412,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ServiceNow لوظيفة jobFamilies.Cybersecurity Analyst هو $227,400.

추천 채용공고

    ServiceNow의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스