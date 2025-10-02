ScyllaDB 소프트웨어 엔지니어 급여 Warsaw Metropolitan Area 지역

Care este cel mai mare salariu pentru 소프트웨어 엔지니어 la ScyllaDB in Warsaw Metropolitan Area?
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un 소프트웨어 엔지니어 la ScyllaDB in Warsaw Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de PLN 168,344. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Cât sunt plătiți angajații ScyllaDB din 소프트웨어 엔지니어 in Warsaw Metropolitan Area?
Compensația totală anuală mediană raportată la ScyllaDB pentru rolul de 소프트웨어 엔지니어 in Warsaw Metropolitan Area este PLN 115,558.