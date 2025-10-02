Scotiabank 소프트웨어 엔지니어 급여 Colombia 지역

Scotiabank의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Colombia은 L6 year당 COP 184.06M부터 L7 year당 COP 130.87M까지입니다. year별 중간 보상 in Colombia 패키지는 총 COP 130.15M입니다. Scotiabank의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
