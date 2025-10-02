Scotiabank 프로덕트 매니저 급여 Greater Toronto Area 지역

Scotiabank의 프로덕트 매니저 보상 in Greater Toronto Area은 L7 year당 CA$116K부터 L8 year당 CA$141K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Toronto Area 패키지는 총 CA$124K입니다. Scotiabank의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
